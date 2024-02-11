Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kazanmak için ellerimizden geleni yaptık

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ama başarılı olamadıklarını söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, ligde henüz hiçbir şeyin bitmediğini ve önlerindeki maçlara odaklanacaklarını belirtti.
Maça iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kartal, "Rakibimizin neler yaptığını biliyorduk. Önde hızlı oyuncuları olduğunu, kontra oynadıklarını biliyorduk ve buna göre çalışmıştık. Maç başından sonuna kadar oyun bizim üstünlüğümüzdeydi. Kazanmak için oyuncularım elinden gelenin en iyisini yaptı. 2-1 öne geçtikten sonra biz 3-4 ararken kalemizde bir gol yedik. 2 sefer kalemize geldiler ve ikisi de gol oldu. Bu akşam kazanmayı çok istedik ama olmadı, üzgünüz. Bu bir yarış, uzun bir maraton önümüzde daha çok maç var. Sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Taraftarlarımız sakin olsun ve bize güvensinler. Sezon sonu mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
Rakiplerin zaman geçirme adına hareketler yaptığını dile getiren Kartal, "Rakibimiz iyi mücadele etti fakat burada hangi takımla oynarsak oynayalım gelen takımın oyuncuları yerden kalmıyor. Sürekli oyun hızımızı yavaşlatıyorlar. Hakemleri uyarıyoruz ama onlar bu pozisyonlara çok müdahale etmiyorlar." ifadelerini kullandı.
Maç baştan oynansa tekrar aynı ilk 11 tercihinde bulunacağını aktaran Kartal, "Taraftarlarımız her maç olduğu gibi bu akşam da oyuncularımızı güzel şekilde desteklediler. Öne geçtikten sonra çok çabuk gol yedik ve demoralize olduk. Taraftarlar baş tacımızdır. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sadece son bölümde uzun top oynadıklarını onun dışında planlı hareket ettiklerini anlatan Kartal, son bölümde panik yaşamanın ise doğal olduğunu savundu.
Maçın geride kaldığını ve Rize deplasmanında 3 puan için ellerinde geleni yapacaklarını kaydeden Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kent bizim oyuncumuz. Avrupa listesine yazdık. Türkiye listesinde de 48 saat içinde federasyona bir liste vereceğiz. 15 oyuncumuz var, 1'i dışarı çıkacak. Ekibimizle değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Bu akşam 10 dakika oynadı ama fena işler yapmadı. İlk golde biraz şanssızlık da var. Ferdi'den sekiyor, Djiku'dan sekiyor. Sonra kaleciden dönüyor boş kaleye gol oluyor. Bir şanssızlık diyelim. 2. gol ise ders çıkarmamız gereken bir gol. Öne geçiyoruz 3 dakika sonra 2. golü yiyoruz. Burada bazı hatalar yaptık. Buraları düzeltmemiz gerekiyor. 2 golde de Livakoviclik bir şey yok."
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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kazanmak için ellerimizden geleni yaptık - Son Dakika
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