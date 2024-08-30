Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Tadic ve Dzeko'nun golleriyle Fenerbahçe galibiyete ulaştı.

30.08.2024 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Ülker

Hakemler: Mehmet Türkmen, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku (Dk. 61 Becao), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Tadic (Dk. 83 Cenk Tosun), Szymanski (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Saint-Maximin (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 73 En-Nesyri)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 78 Buluthan Bulut), Makouta, Cordova (Dk. 73 Lopes), Efecan Karaca (Dk. 73 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 73 Christian), Serdar Dursun (Dk. 89 Bera Çeken)

Goller: Dk. 43 ve 65 Tadic, Dk. 67 Dzeko (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 46 Richard, Dk. 55 Serdar Dursun, Dk. 59 Makouta, Dk. 80 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 56 Oosterwolde (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

64. dakikada Corendon Alanyasyor etkili geldi. Hadergjonaj'ın savunmadan gönderdiği uzun topa hareketlenen Cordova, Oosterwolde'yi geçip ceza sahası içinden aşırtma bir vuruş denedi ancak kalesini erken terk eden Livakovic gole izin vermedi.

65. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor forvetine geçit vermeyen Livakovic bekletmeden uzun oynadı. Rakip savunmanın arkasına sarkan Tadic, kalecinin önde olduğunu görerek aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

67. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, penaltı noktası üzerindeki Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 3-0.

75. dakikada Fenerbahçe dördüncü gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Ertuğrul Taşkıran'ın kurtardığı top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86. dakikada sol kanatta topla buluşan Christian son çizgiye inip ceza sahasına hareketlenen Lopes'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farklı üstten dışarı çıktı.

90+5. dakikada En-Nesyri'nin kayarak pasında sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş ceza sahası önüne gelip plase bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 01:05:01. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement