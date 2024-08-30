Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti

Spor

Stat: Ülker

Hakemler: Mehmet Türkmen, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku (Dk. 61 Becao), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Tadic (Dk. 83 Cenk Tosun), Szymanski (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Saint-Maximin (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 73 En-Nesyri)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 78 Buluthan Bulut), Makouta, Cordova (Dk. 73 Lopes), Efecan Karaca (Dk. 73 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 73 Christian), Serdar Dursun (Dk. 89 Bera Çeken)

Goller: Dk. 43 ve 65 Tadic, Dk. 67 Dzeko (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 46 Richard, Dk. 55 Serdar Dursun, Dk. 59 Makouta, Dk. 80 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 56 Oosterwolde (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

64. dakikada Corendon Alanyasyor etkili geldi. Hadergjonaj'ın savunmadan gönderdiği uzun topa hareketlenen Cordova, Oosterwolde'yi geçip ceza sahası içinden aşırtma bir vuruş denedi ancak kalesini erken terk eden Livakovic gole izin vermedi.

65. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor forvetine geçit vermeyen Livakovic bekletmeden uzun oynadı. Rakip savunmanın arkasına sarkan Tadic, kalecinin önde olduğunu görerek aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

67. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, penaltı noktası üzerindeki Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 3-0.

75. dakikada Fenerbahçe dördüncü gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Ertuğrul Taşkıran'ın kurtardığı top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86. dakikada sol kanatta topla buluşan Christian son çizgiye inip ceza sahasına hareketlenen Lopes'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farklı üstten dışarı çıktı.

90+5. dakikada En-Nesyri'nin kayarak pasında sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş ceza sahası önüne gelip plase bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.