Fenerbahçe, Crespo ve Arao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, takımın iki orta saha oyuncusu Miguel Crespo ve Willian Arao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

CRESPO'YA YOL GÖRÜNDÜ

Sarı-lacivertli takımda yabancı kontenjanının da etkisiyle gözden çıkartılan Crespo için menajeri İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcunun menajeri, Fenerbahçe ile masaya oturduktan sonra Crespo'nun geleceği netlik kazanacak.

ARAO'YA 3 KULÜP İLGİ GÖSTERİYOR

İsmail Kartal'ın takımında forma şansı bulamayan Willian Arao ile de yolların ayrılması planlanıyor. Brezilyalı futbolcunun temsilcisi, transfer görüşmelerinde bulunmak için Brezilya'ya gitti. Arao'nun temsilcisi, Brezilya'nın ardından Suudi Arabistan'a geçecek. 31 yaşındaki futbolcuya şu ana kadar ilgi gösteren 3 kulüp bulunuyor.