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Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi

05.06.2022 00:57
Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi

Fenerbahçe'de mali genel kurulda 2 üye ihraç edilirken, Şükrü Selman Akbulutlu'nun ihracı sırasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'de mali genel kurulda 2 üye ihraç edilirken, Şükrü Selman Akbulutlu'nun ihracı sırasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam ediyor. Mali genel kurulda Erçin Çoban, Şükrü Selman Akbulutlu ve Mahmut Aslan Baysal'ın sarı-lacivertli kulüpten ihracı üyelerin oylarına sunuldu. Erçin Çoban, savunmasının alınmasının ardından oy çokluğuyla ihraç edildikten sonra Şükrü Selman Akbulutlu'nun savunması alındı. Şükrü Selman Akbulutlu'nun kürsüdeki açıklamalarının ardından yapılan oylamada oy çokluğuyla ihraç edildiği açıklandı. Şükrü Selman Akbulutlu, bir süre tribünlerde tepki gösterdikten sonra salondan çıkarılamadı. Bu sırada divan kurulunda yer alan 7 sayfalık raporu bilmediklerini ifade eden üyeler divan başkanlığına tepki gösterdi. 7 sayfalık raporun okunmasını isteyen üyelere, mali genel kurula divan başkanlığı yapan Talat Yılmaz'ın "Rapor sizi ilgilendirmez" demesi üzerine tepkiler daha çok arttı. Yaşanan olayların ardından Şükrü Selman Akbulutlu güvenliklerle salondan çıkarıldı ve hazırlanan 7 sayfalık rapor üyelere okundu. Raporun okunmasının ardından yeniden Akbulutlu'nun ihracı oylanırken oy çokluğuyla ihraç kararı kabul edildi. Mahmut Aslan Baysal ise Başkan Ali Koç'a hakaretten ihraç talebinde bulunulmasına rağmen kürsüye gelerek özür dilediği ve Başkan Koç'un da konunun kendisi adına kapandığını ifade etmesi üzerine ihraç kararı kaldırıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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