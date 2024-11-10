Fenerbahçe'de 5 Değişiklikle Yeni 11

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'u konuk ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan AZ Alkmaar müsabakası 11'ine göre 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AZ Alkmaar maçı 11'inden 5 değişikliğe gitti. Savunmada Rodrigo Becao ve Mert Müldür'ün yerine Samet Akaydin ile Filip Kostic'e görev verdi. Orta sahada Fred ve İsmail Yüksek bugün yedek başlarken, Mert Hakan Yandaş ile Sebastian Szymanski şans buldu. Mourinho, ileri uçta ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavisi süren İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder kadroda yer almadı. Trabzonspor maçında sakatlanan ve AZ Alkmaar maçında riske edilmeyen Alexander Djiku ise yedek başladı. Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Samet Akaydin ve Mert Hakan Yandaş ilk kez 11'de

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin ile Mert Hakan Yandaş ligde ilk kez 11 başladı. Samet, bu sezon sadece Samsunspor maçında süre alırken, Mert Hakan ise 5 karşılaşmada sonradan dahil oldu.

Fenerbahçe sahaya şu 11 ile çıktı:

" Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Youssef En Nesyri."

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Müldür, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Fred, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Atatürk'e saygı duruşu ve anma

10 Kasım nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Müsabaka öncesi Atatürk'ün sevdiği şarkılar stat hoparlöründen çalınırken, futbolcular ve hakemler seremoniye "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartıyla çıktı. Maraton Tribünü'nde dev Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı pankart açıldı. Kuzey tribününde "Her günümüz sensin" pankartlar yer aldı. - İSTANBUL