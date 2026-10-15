Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı loca için dördüncü dava açıldığı öğrenildi

Fenerbahçe Stadı'ndaki 217 numaralı locaya yönelik dördüncü kez dava açıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde iş insanı Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı loca ile ilgili dördüncü kez dava açıldığı öğrenildi. Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından konuyla alakalı 3 kez başvuruda bulunulmuş ve 3 başvuru da reddedilmişti.