Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın çağrısıyla yönetim ve denetim kurulu ibra edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın çağrısıyla yönetim ve denetim kurulu ibra edildi

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Fenerbahçe\'de Aziz Yıldırım\'ın çağrısıyla yönetim ve denetim kurulu ibra edildi
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Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda 01.03.2026-31.05.2026 mali dönemine ilişkin yönetim ve denetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi. Başkan Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlik için kendisinin de ibra yönünde oy kullanacağını belirterek delegelerden aynı yönde oy istedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 01.03.2026-31.05.2026 mali dönemine ilişkin yönetim kurulu ibra edildi.

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenleniyor. Gündemin 7 ve 8. maddelerinde yer alan önceki dönemi kapsayan faaliyet raporlarına ilişkin ibra oylaması öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kürsüye geldi. Yıldırım, "Geçen kongrede de herkesin ibra edilmesi gerektiğini ve geleceğe dönük kulübümüzde imajın oluşmaması gerektiğini söylüyordum. Sabah kızdırdılar, şimdi yine aynı düşüncedeyim. Birlik, beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizden de rica ediyorum. Kante'den dolayı ödemeyi üzerlerine alacaklar. Üniversite ile ilgili gelecekler bizimle berabere çalışacaklar" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesini genel kurulun oylarına sundu. Oy çokluğuyla kabul edildi.

01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili denetim kurulu ibra edilmesi genel kurulun oylarına sunuldu. Bu madde de oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: İHA
Aziz YıldırımFenerbahçeGüncelSporSon Dakika

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