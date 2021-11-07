Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri
07.11.2021 23:57
Kadıköy'de Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonu taraftarlar Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırdı. Uzun bir süre stat çevresinden ayrılmayan taraftarlar, Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulunurken eski başkanın yeniden kulübün başına geçmesini istedi.
Son 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Fenerbahçe'de taraftarlar isyan ateşini yaktı. Ali Koç başkanlığında henüz şampiyonluk yaşayamayan ve kupalara hasret kalan sarı-lacivertliler Kayseri maçı sonrası Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırdı.
"ALİ KOÇ İSTİFA!"
Kayserispor maçının ardından stat çevresinde toplanan taraftarlar "Ali Koç istifa" sloganları attı. Eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahürat yapan sarı-lacivertliler, efsane başkanın yeniden kulübün başına geçmesini istedi.
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