Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

20.10.2022 13:43
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahaya geçen futbolcuların koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinden sonra taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamlandığı aktarıldı.

Joshua King'in özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in ise günü tedavi programlarıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

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