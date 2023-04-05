Jorge Jesus ile görüşmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcuların yanına gitti: Hocamızla devam ediyoruz - Son Dakika
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Jorge Jesus ile görüşmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcuların yanına gitti: Hocamızla devam ediyoruz

05.04.2023 11:47

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı toplantının ardından futbolcularla görüştü. Takıma seslenen Koç, "Hocamızla devam ediyoruz. Herkes kendini toparlasın. Kalan haftalarda sizden seri galibiyetler ve iyi futbol bekliyoruz. Bu sezon şampiyon olmalıyız. Kaybedilmiş bir şey yok." şeklinde konuştu.

Kadıköy'de oynadığı Beşiktaş derbisini 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki kritik zirve gerçekleşti. Toplantı sonrası ikili el ele fotoğraf verirken, Ali Koç'un da futbolculara bir konuşma yaptığı belirtildi.

"KAYBEDİLMİŞ BİR ŞEY YOK"

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolculara yaptığı konuşmada, "Hocamızla devam ediyoruz. Herkes kendini toparlasın. Kalan haftalarda sizden seri galibiyetler ve iyi futbol bekliyoruz. Bu sezon şampiyon olmalıyız. Kaybedilmiş bir şey yok." ifadelerini kullandı.

KAPTANLAR DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'de kaptanların dün Jorge Jesus'tan yemek öncesi görüşme talep ettiği öğrenildi. Futbolcular ve teknik kadronun yer aldığı toplantıda takımın kötü gidişatıyla ilgili karşılık fikir alışverişi yapıldığı belirtildi.

Ali Koç, Jorge Jesus ile toplantısı biter bitmez soluğu futbolcuların yanında aldı: Kaybedilmiş bir şey yok
Ali Koç, Jorge Jesus ile toplantısı biter bitmez soluğu futbolcuların yanında aldı: Kaybedilmiş bir şey yok
Ali Koç, Jorge Jesus ile toplantısı biter bitmez soluğu futbolcuların yanında aldı: Kaybedilmiş bir şey yok
YORUMLAR (2)
  • Suat Aktaş: Demek ki İlk puan kaybında Dedem yolcu Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Yüksel Yılmaz: Ali koc sen inaniyonmu gercekten sampiyonluga Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Jorge Jesus ile görüşmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcuların yanına gitti: Hocamızla devam ediyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus ile görüşmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcuların yanına gitti: Hocamızla devam ediyoruz - Son Dakika
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