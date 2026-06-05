Fenerbahçe'de Başkanlık Seçimi Heyecanı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Başkanlık Seçimi Heyecanı

Fenerbahçe\'de Başkanlık Seçimi Heyecanı
05.06.2026 13:09
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Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda başkanlık için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yarın ve pazar günü yapılacak. Kongrede Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarışacak.

Fenerbahçe'de 9 ay sonra başkanlık seçim heyecanı bu hafta sonu yaşanacak. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik alanda bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek ve adaylar Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarışacak. Genel kurula 44 bin 741 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak.

Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

7 Haziran Pazar günü ise başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Oy kullanımı toplantının ikinci günü stadın yanında (eski Kenan Evren Lisesi arazisi) bulunan açık alanda gerçekleşecek. Oy verme işlemi pazar günü saat 10.00'da başlayıp, saat 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe'de başkan adayları ve listeleri şöyle:

Başkan: Aziz Yıldırım

Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif

Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit

Başkan: Hakan Safi

Yönetim Kurulu (Asil): Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yönetim Kurulu (Yedek): Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Başkanlık Seçimi Heyecanı - Son Dakika

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