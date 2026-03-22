Fenerbahçe'de Bayram Coşkusu - Son Dakika
Fenerbahçe'de Bayram Coşkusu

Fenerbahçe\'de Bayram Coşkusu
22.03.2026 14:51
Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı bayramlaşma töreni yapıldı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Fenerbahçe Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan törene, sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan başkan Saran, "Ramazan Bayramı'nın bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu sizlerle beraber paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak sizlerle ilk bayramım, duygulandım. Bayramınız mübarek olsun. Hepimize nice sağlıklı, huzurlu bayramlar. Tüm takımlarımız sezonun bu kritik döneminde hedefleri doğrultusunda azimle mücadele ediyorlar. İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Bunları da sizlerin desteğiyle beraber yapacağız. Bu birlik ve beraberlik kelimesini seçimden beri kullanıyorum. Çok inanıyorum ve görüyorum. Zor günlerde berabersek çok iyi günlerde de beraber olacağız. İyi ki varsınız. 4 Nisan'da, yüksek divan kurulunda sizlere bilgiler vereceğiz. Sizleri seviyorum, nice bayramlara." diye konuştu.

Yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu da "Bayram dayanışmaya, birlik ve beraberliğe vesile. İnşallah birlik, beraberliğimiz daim olur. Burada olduğu gibi hep beraberlik içerisinde yarıştığımız her alanda kupalarla, şampiyonluklarla bu sezonu tamamlarız. İnşallah bir sonraki bayramda görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreninde Sadettin Saran'ın görev süresi boyunca sarı-lacivertli kulübün tüm branşlarda kazandığı kupalar da sergilendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Bayram Coşkusu - Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
13:05
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
12:11
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Bayram Coşkusu - Son Dakika
