Fenerbahçe\'de Bayramlaşma Töreni

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, geleneksel bayramlaşma töreni kapsamında Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Ramazan Bayramı'nın 3. gününde yapılan törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek Başkanları, Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri, Şube Sorumluları, antrenörler, sporcular, kulüp personeli ve taraftarlar katıldı. - İSTANBUL