Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

03.05.2022 20:38
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İki grup halinde pas yaparak devam eden antrenmanın çabukluk çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun katılmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Pazar, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü - Son Dakika


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