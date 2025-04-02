Fenerbahçe'de Derbi Öncesi Değişiklikler - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Derbi Öncesi Değişiklikler

Fenerbahçe\'de Derbi Öncesi Değişiklikler

Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde Bodrum FK maçındaki 11'den 2 değişiklik yaptı.

02.04.2025 21:06
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Bodrum FK maçı 11'ine göre Galatasaray derbisine 2 değişiklik ile çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Bodrum FK maçı 11'inden tek değişikliğe gitti. Defansta Mert Müldür'ün yerine Çağlar Söyüncü forma giyerken, orta sahada İrfan Can Kahveci'nin yerine Fred görev aldı.

Çağlar Söyüncü 3 maç sonra 11'de

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanan ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü, formasına kavuştu. 28 yaşındaki defans, 3 maç sonra sahaya çıktı. Derbi hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalışan Çağlar, derbiye de 11'de başladı. Bodrum FK maçında hafif sakatlığı bulunan ve kadroda bulunmayan Fred de Galatasaray'a karşı 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; " İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Youssef En Nesyri" 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun tedavileri sürüyor. Hafif sakatlığı bulunan Alexander Djiku'nun yanı sıra maç eksiği bulunan Diego Carlos ve Cenk Tosun teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Derbi kapalı gişe

Galatasaray ile oynanan derbi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stadyum çevresine akın ederken, maç saati yaklaşınca da tribünlerdeki yerlerini aldı. Stadyumda çalan marşlarla coşkuyu yaşayan taraftarlar tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

Okul Açık Tribünü'nde Fenerbahçe bayrakları dalgalanırken, "Şampiyonluk şarkılarıyla dalgalansın bayrağın burada" yazılı pankart açıldı.

Volkan Konak unutulmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak, derbide unutulmadı. Müsabaka öncesi Volkan Konak'ın şarkıları stat hoparlöründen çalındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Derbi Öncesi Değişiklikler - Son Dakika

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