Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zirvenin uzağında kalan iki devin üst sıralara tırmanma mücadelesi vereceği maç öncesi sarı lacivertliler yıldız defans oyuncusundan gelen haberle sarsıldı.
Sarı-lacivertlilerde gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı son idmanda da yer alamadı. Kongolu savunma oyuncusu, derbide forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun da en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de derbiye sayılı saatler kala sakatlık depremi! Marcel Tisserand, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek - Son Dakika Spor