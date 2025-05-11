Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde yüksek bonservis ve maaşla kadrosuna kattığı Diego Carlos'tan umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncu için ayrılık planları yapmaya başladı.

11.05.2025 16:14
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Devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'da hedefi 12'den vuran Fenerbahçe, Aston Villa'dan transfer edilen Diego Carlos için büyük pişmanlık yaşıyor. Gelecek sezonun kadrosunun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

DIEGO CARLOS BEKLENENİ VEREMEDİ

Milan Skriniar ile beraber Aston Villa'dan da Diego Carlos'u transfer eden Fenerbahçe, oyuncudan beklediği katkıyı alamadı. Devre arasında takıma transfer edilen Carlos, özellikle yaşadığı ağır sakatlıklardan dolayı forma şansı bulmakta sorun yaşadı.

YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Ara transfer döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, senelik 4 milyon Euro kazanırken oyuncuyla yolların ayrılmasının beklendiği ifade edildi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe formasını 5 maçta giydi ve 188 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçe\'de Diego Carlos için karar verildi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cahit Sertkaya:
    Buna 10 milyon Euro veren beceriksiz yönetimin s.ktir olup gitmesi lazım 77 2 Yanıtla
  • Sena2007:
    Bu mal Ali Koç un Fenerbahçe ye kazıkları say say bitmez bu yalı çocuğu Fenerbahçe yi bitirmeyi kafasına koymuş Fenerbahçe kongre üyeleri de Ali Koç a bişey olmasın Fenerbahçe önemli değil diyor 46 2 Yanıtla
  • 240778Fe:
    Ali Koç yaptığın hiç düzgün iş yok, seneye de bunun gibi 4 tane pili ve işi bitmiş adam alırsın. Geçmişe dönük yaptığın transferlerin %99 u fiyasko. 40 2 Yanıtla
  • Mö19720202:
    BU ÇER ÇÖPLERİ KİM TRANSFER ETTİYSE TÜM ÜCRETLERİ KENDİ CEBİNDEN KARŞILASINLAR KÜLÜBÜ BU ŞEKİLDE BORÇ ALTINA SOKMAK OLMAZ SİZ DOSTMU DÜŞANMISINIZ 29 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    A OLUR MU GALATASARAY A CALIM DI 25 3 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    hepsini kovalayin bunlarla bi halt olmaz 21 2 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    bu harbiden aston villada oynadımı kandırmasınlar bizi ? 17 3 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    1 milyar 200 milyon tl paraya bak Ali koç tam bir aptalsın 14 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hadi bonservis geçmişine bakılıp verilmişte, bu maaş nedir kardeşim, bu arada hiçbir yere gidemez, ne o bomservisi veren olur nede o maaşı, 32 yaşında birde, elde kaldı. 8 0 Yanıtla
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