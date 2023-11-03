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Fenerbahçe'de Dilan ve Engin Polat için karar verildi: Fesih - Son Dakika

Fenerbahçe'de Dilan ve Engin Polat için karar verildi: Fesih

Son Güncelleme: 03.11.2023 13:22

Fenerbahçe, Dilan Polat ve Engin Polat'ın voleybol takımlarına olan sponsorluklarını sonlandırmak için hukuki girişimlere başladı.

Sarı-lacivertliler başkan Ali Koç'un talimatıyla, gözaltına alınan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın tayt arkası sponsoru olan Dilan Polat ile erkek voleybol takımının kol sponsoru olan Engin Polat için girişimlere başladı.

HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Fenerbahçe Polat çiftiyle 1 sezonluk anlaşma imzalamıştı. Haklarında yapılan suçlamalar sonrası sarı-lacivertliler, çiftle olan sponsorluk anlaşmasını iptal etmek istiyor. Kulübün konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Dilan ve Engin Polat için karar verildi: Fesih - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Dilan ve Engin Polat için karar verildi: Fesih - Son Dakika
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