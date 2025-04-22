Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'deki geleceği belli oluyor. Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sona erecek takım kaptanı Edin Dzeko ile ilgili karara vardı.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin yenilemeyecek.
Kariyerinin son dönemlerini geçiren 39 yaşındaki Edin Dzeko'nun futbolu bırakıp bırakıp bırakmayacağı merak konusu. Deneyimli golcünün ismi Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split ile anılıyor.
Fenerbahçe'de 94 maça çıkan Boşnak golcü, 44 gol atarken 18 golün de asistini yaptı. Dzeko'nun piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi - Son Dakika
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