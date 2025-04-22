Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi

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Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko ile ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu ile sözleşme yenilememe kararı aldı.

22.04.2025 15:13
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Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'deki geleceği belli oluyor. Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sona erecek takım kaptanı Edin Dzeko ile ilgili karara vardı.

SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin yenilemeyecek.

İSMİ HAJDUK SPLIT İLE ANILIYOR

Kariyerinin son dönemlerini geçiren 39 yaşındaki Edin Dzeko'nun futbolu bırakıp bırakıp bırakmayacağı merak konusu. Deneyimli golcünün ismi Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split ile anılıyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi

94 MAÇTA 62 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de 94 maça çıkan Boşnak golcü, 44 gol atarken 18 golün de asistini yaptı. Dzeko'nun piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe\'de Edin Dzeko için karar verildi
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • servet esen:
    Yaşına göre mükemmel bir performans göstermiş helal olsun 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Candan:
    kolu kırık EYT li el freni.. tadic gereksiz ini de al mortinyo yla beraber defolun gidin . küçük maçların küçük oyunculari 0 0 Yanıtla
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