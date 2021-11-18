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Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu - Son Dakika

Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu

18.11.2021 15:02

Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte genç kaleci Berke Özer tedbir amaçlı çalışmada yer almazken, milli takımlardan dün dönen Novak ile Min-Jae takımdan ayrı yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Altay Bayındır salonda, Gustavo bireysel çalışmalarını sürdürürken, Valencia'nın ise tedavisine devam edildi.

Spor Toto Süper Lig 'in 13'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

BASINA KAPALI BÖLÜMDE TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILDI

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon ile başlayan idman, pas çalışmaları ile devam etti. Sarı lacivertli ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptığı belirtildi.

NOVAK VE MIN-JAE YENİLEME ANTRENMANI GERÇEKLEŞTİRDİ

Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer tedbir amaçlı çalışmada yer almazken, milli takımlardan dün dönen Novak ile Min-Jae takımdan ayrı yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Altay Bayındır salonda, Gustavo bireysel çalışmalarını sürdürürken, Valencia'nın ise tedavisine devam edildi. Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda takıma altyapıdan takviye yapıldı. Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz, çalışmalara dahil edildi.

Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu

Galatasaray, Berke Özer, Fenerbahçe, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu - Son Dakika Spor


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