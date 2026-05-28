Fenerbahçe'de Göktürk'ten Yıldırım Destekleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de Göktürk'ten Yıldırım Destekleri

28.05.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barış Göktürk, Bodrum'da kongre üyeleriyle buluşarak Aziz Yıldırım'a destek verdi ve projeleri anlattı.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığından çekilen ve Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Barış Göktürk, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Göktürk, ilçedeki bir otelde düzenlenen programda genel kurul süreci ve projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taraftar ve kongre üyelerinin sorularını da cevaplayan Göktürk, sadece haksız rekabetin engellenmesini, saha içinde adil rekabetin sağlanmasını istediklerini ifade ederek Aziz Yıldırım'ın bu sene bunu kesinlikle sağlayacağına gönülden inandığını kaydetti.

Göktürk, toplantı sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İnşallah sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye tekrar başkan olacak. 12 yıllık fetret dönemini bitirecek ve Fenerbahçe'nin 120'nci yılında şampiyon olmasını sağlayacak. Gençlik ve tecrübeyi birleştiriyor. Dinamizmle geliyoruz. İki tane santrfor alıyoruz. Herkes rahat olsun, çok iyi bir kadro kuruyoruz. Doğru futbol aklıyla Fenerbahçe'nin gelecek yıllarını da garanti altına alacağız. " dedi.

Yıldırım'ın listesinde yedek üyeler arasındaki Volkan Akan ve Savaş Adalet'in de eşlik ettiği Göktürk, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Politika, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Göktürk'ten Yıldırım Destekleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

23:27
İran, Hürmüz’de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
22:36
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
22:17
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
22:05
Zeytinin kilosunu 50 TL’ye sattı
Zeytinin kilosunu 50 TL'ye sattı
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 23:35:47. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Göktürk'ten Yıldırım Destekleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.