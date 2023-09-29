Jürgen Klopp, Fenerbahçe'de harikalar yaratan Szymanski'nin en büyük hayranı - Son Dakika

Jürgen Klopp, Fenerbahçe'de harikalar yaratan Szymanski'nin en büyük hayranı

Son Güncelleme: 29.09.2023 09:16

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i 4-0 yendiği mücadeleyi değerlendiren Murat Kosova, karşılaşmanın yıldızlarından Sebastian Szymanski'yi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'un çok beğendiğini ve en büyük hayranlarından biri olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle geçti. Mücadeleyi Rıdvan Dilmen ile değerlendiren Murat Kosova, Szymanski'yi dünyaca ünlü hoca Jürgen Klopp'un çok beğendiğini belirtti.

"EN BÜYÜK HAYRANLARINDAN BİRİ"

Murat Kosova yaptığı açıklamada, " Sebastian Szymanski'nin şu an dünyadaki en büyük hayranlarından biri Jürgen Klopp. Klopp, Szymanski'yi çok beğeniyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de harikalar yaratan Szymanski'nin en büyük hayranı Jürgen Klopp

SZYMANSKI'NİN KARNESİ

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı. 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jürgen Klopp, Fenerbahçe'de harikalar yaratan Szymanski'nin en büyük hayranı - Son Dakika


Son Dakika
09:52 AYM'nin onay verdiği ek MTV ödenmezse ne olur? İşte detaylar
09:44 Mourinho fena bombaladı! ''Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı'' diyen muhabir konuştuğuna pişman oldu
09:42 Taksim'de denetime takılan adam polis ekiplerine hakaret etti: "Senin maaşını kim veriyor"
09:38 Onur Büyüktopçu ve Melek Baykal, meslektaşlarının ölümünün ardından isyan etti: Yapımcı ve menajerler suçlu
09:24 Apple'ın iPhone 15 serisi için vatandaşlar AVM önünde kuyruk oluşturdu
09:20 Esenyurt'ta Kına Gecesi Eğlencesinde Halay Başı Kavgası
09:00 Jürgen Klopp, Fenerbahçe'de harikalar yaratan Szymanski'nin en büyük hayranı
09:02 İstanbul'da yağış nedeniyle istinat duvarı işçi servisinin üzerine çöktü! Sıkışan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor
08:37 Kanserle mücadele eden Tanyeli, abisini de kanserden kaybetti
08:18 Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe için yaptığı benzetme Galatasaraylıları küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2023 10:18:52. #1.13#
SON DAKİKA: Jürgen Klopp, Fenerbahçe'de harikalar yaratan Szymanski'nin en büyük hayranı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement