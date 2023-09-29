Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle geçti. Mücadeleyi Rıdvan Dilmen ile değerlendiren Murat Kosova, Szymanski'yi dünyaca ünlü hoca Jürgen Klopp'un çok beğendiğini belirtti.
Murat Kosova yaptığı açıklamada, " Sebastian Szymanski'nin şu an dünyadaki en büyük hayranlarından biri Jürgen Klopp. Klopp, Szymanski'yi çok beğeniyor." ifadelerini kullandı.
Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı. 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Son Dakika › Spor › Jürgen Klopp, Fenerbahçe'de harikalar yaratan Szymanski'nin en büyük hayranı - Son Dakika