Jürgen Klopp, Fenerbahçe'de harikalar yaratan Szymanski'nin en büyük hayranı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle geçti. Mücadeleyi Rıdvan Dilmen ile değerlendiren Murat Kosova, Szymanski'yi dünyaca ünlü hoca Jürgen Klopp'un çok beğendiğini belirtti.

"EN BÜYÜK HAYRANLARINDAN BİRİ"

Murat Kosova yaptığı açıklamada, " Sebastian Szymanski'nin şu an dünyadaki en büyük hayranlarından biri Jürgen Klopp. Klopp, Szymanski'yi çok beğeniyor." ifadelerini kullandı.

SZYMANSKI'NİN KARNESİ

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı. 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik katkı verdi.