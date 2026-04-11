Fenerbahçe'de Kadro Değişiklikleri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedesco, Kayserispor maçında Beşiktaş karşısına göre 2 değişiklik yaptı; Asensio sakat.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Beşiktaş maçında ilk 11'de değerlendirdiği Asensio'yu sakatlığı dolayısıyla Kayserispor karşısında oynatamadı. Genç çalıştırıcı Musaba'yı ise yedek soyundurdu. Domenico Tedesco, bu isimlerin yerine bir maçlık aranın ardından Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'e 11'de şans verdi.

Kayserispor karşısında kaleyi Ederson Moraes'e emanet eden Tedesco, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Tallisca'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e şans tanıdı.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Musaba, Levent Mercan, Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

Sarı-lacivertli takımın Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Asencio kadroda yer alamadı. Sakatlığı devam eden İsmail Yüksek ise Kayseri'ye getirilmedi.

Fenerbahçe'de 8 futbolcu kart sınırında

Sarı-lacivertli ekipte 8 futbolcu bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi, Nelson Semedo, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Rizespor mücadelesinde oynayamayacak.

Kayseri ekibinde 3 değişiklik

Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmada forma giyen Benes, Onugkha, Ramazan Civelek'in yerine ilk 11'de Brenet, Dorukhan Toköz ve Furkan Soyalp'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe karşısına, Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz, Bennasser, Makarov, Furkan Soyalp, Cardoso ve Chalov 11'i ile maça başladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:51
18:58
18:10
17:43
17:36
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:42:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.