Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar

Fenerbahçe\'de kalacak mı? Ali Koç\'tan Jose Mourinho için son karar
11.06.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu yaptığı toplantının ardından oy çokluğuyla teknik direktör Jose Mourinho ile gelecek sezonda da devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Sarı-lacivertlilerdeki geleceği belli oldu.

MOURINHO İLE YOLA DEVAM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile görüşmek üzere Londra'ya gitmişti. İkili arasında gerçekleşen toplantıda alınan karar da belli oldu. Fenerbahçe, 62 yaşındaki teknik adam Mourinho ile yola devam kararı aldı. Yönetim kurulu ile istişare yapan Ali Koç'un oy çokluğu ile Portekizli hoca ile yola devam kararı aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, 56 maçta takımın başında yer aldı. Bu maçlarda 35 galibiyet elde eden tecrübeli hoca, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı ve 2.09 puan ortalaması yakaladı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz:
    İNŞALLAH DEVRE ARASI ONU DA ACUN UN YANINA POSTA 17 3 Yanıtla
  • ali aydın:
    Ali Koç şahısı seneye de kulübün parasını çar çur ederek kendini rezil edeceksin demek ki...Bak şunu bil ki sana Tribünlerden devamlı istifa sesleri yükselecek çünkü sen hiç oldun yahu sevilmiyorsun şahıs çok havalı geldin balonun söndü 17 2 Yanıtla
  • serhat ali:
    oy coklugu olduguna gore taraftarin inanmadigina yonetimin de inanci kalmamis. sadece kulubun içine s.can kişi inaniyor. 13 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    abi bu adam ukala. yeniliyor kötü oynuyor adamın seyinde bile olmuyor. sürekli birşeyler deniyor ve sürekli yanılıyor. lig bitti ideal onbiri olmayan bir takım olduk ve morinho nün umrunda bile deil. seneye de olmayacak. 12 0 Yanıtla
  • Sena2007:
    Bu Ali Koç u seçen kongre üyelerine duyurulur şampiyonluk hayalini Şubat in sonunda bitirirsiniz biz zaten inanmadigimiz sorun Fenerbahçe tarihinin en basarisiz bakanı açık ara Ali Koç efendiye bişey olmasın Fenerbahçe nin önemi yok diyen kongre üyeleri sizde kaybedeceksiniz 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Metroda Süs Kavgası Metroda Süs Kavgası
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
Pendik’te esrarengiz olay Ormana girdi bir daha haber alınamadı Pendik'te esrarengiz olay! Ormana girdi bir daha haber alınamadı
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti 2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova

18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:31
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi
DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
08:41
Türkiye’nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
08:25
ABD’de kaos büyüyor Halk karşı karşıya gelmeye başladı
ABD'de kaos büyüyor! Halk karşı karşıya gelmeye başladı
08:21
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti
08:01
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
07:58
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor
07:39
Çorum’da düğün dönüşü facia Minibüs devrildi
Çorum'da düğün dönüşü facia! Minibüs devrildi
06:19
Ancelotti’den ilk maçında büyük başarı Brezilya Dünya Kupası’na gidiyor
Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 20:12:53. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.