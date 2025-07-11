Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonda sadece 1 maçta forma giyen ve 2 dakika süre alan Burak Kapacak'ın yeni takımı belli oldu.
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Radyospor'da transfer gündemine dair açıklama yaparak Burak Kapacak ile ilgili konuştu. Açıkalın, Fenerbahçe'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiraladıklarını söyledi. Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Ali Koç ile konuştuk, o da sağ olsun talebimizi kırmadı." dedi.
Fenerbahçe kariyerinde 9 maça çıkan 25 yaşındaki Burak Kapacak'ın Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de sadece 2 dakika oynayan Burak Kapacak'ın yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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