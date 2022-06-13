Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

13.06.2022 22:32
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen ilk grupta yer alan futbolcularımıza, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Futbolcularımızın sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

YORUMLAR
500
Ahmet Ağaoğlu: Son derece verimli bir toplantı geçti Ahmet Ağaoğlu: Son derece verimli bir toplantı geçti Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri yapıldı Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri yapıldı
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı - Son Dakika
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