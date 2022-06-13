Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen ilk grupta yer alan futbolcularımıza, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Futbolcularımızın sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı - Son Dakika

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