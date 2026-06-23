Fenerbahçe\'de sağlık kontrolleri tamamlandı

FENERBAHÇE'DE futbolcuların yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle tamamlandı.