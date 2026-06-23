FENERBAHÇE'DE futbolcuların yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.
EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri tamamlandı - Son Dakika
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