Fenerbahçe'de sakatlık krizi! Altay'ın ardından Zajc'tan da kötü haber geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de sakatlık krizi! Altay'ın ardından Zajc'tan da kötü haber geldi

18.04.2023 12:39

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Miha Zajc'ın son durumuna ilişkin bilgilendirme gerçekleştiri. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Zajc'in, Başakşehir maçında forma giyemeyeceği belirtilirken, Sarı-Lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde Altay Bayındır, bel fıtığı sebebiyle ameliyat olmuştu.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Mücadelede sakatlanan sarı-lacivertli futbolcu Miha Zajc'ın son durumu netlik kazandı.

"YIRTIK VE KANAMA TESPİT EDİLDİ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 28 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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MKE Ankaragücü, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sakatlık krizi! Altay'ın ardından Zajc'tan da kötü haber geldi - Son Dakika
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