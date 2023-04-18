Fenerbahçe'de sakatlık krizi! Altay'ın ardından Zajc'tan da kötü haber geldi

Aldatıldığını öğrenen kadın, hıncını kocasının yasak aşkı ve bebeğinden çıkardı

"Bu kelimeyi Kılıçdaroğlu söyleseydi, Erdoğan ona dünyayı dar etmek isterdi"

Türkiye çifte bayrama hazırlanıyor! Arefe günü tüm gözler bu saatte olacak

500 liralık banknot mu geliyor? İddialara AK Parti'den açıklama var

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Mücadelede sakatlanan sarı-lacivertli futbolcu Miha Zajc'ın son durumu netlik kazandı.

"YIRTIK VE KANAMA TESPİT EDİLDİ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 28 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.