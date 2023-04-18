Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Mücadelede sakatlanan sarı-lacivertli futbolcu Miha Zajc'ın son durumu netlik kazandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 28 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de sakatlık krizi! Altay'ın ardından Zajc'tan da kötü haber geldi - Son Dakika