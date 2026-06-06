Fenerbahçe'de Seçim Gerginliği - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Seçim Gerginliği

06.06.2026 11:22
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Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi Hakan Safi ve Aziz Yıldırım destekçileri arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları Hakan Safi destekçileri ile Aziz Yıldırım destekçileri arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul tartışmaya başladı. Stadyumda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulunun ilk gününde başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ı destekleyen üyeler yerlerini almaya başladı. Her iki başkanı da destekleyen üyeler tezahüratlar yaparken daha sonra iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli yaşanan arbede üyeler, güvenlik görevlileri ve Spor Şube ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Fenerbahçe, 3. Sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Seçim Gerginliği - Son Dakika

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