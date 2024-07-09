Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in Yeni Sezon Planlamasında Yer Almadığı Açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in Yeni Sezon Planlamasında Yer Almadığı Açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almayacak olan Serdar Aziz, 5,5 sezon boyunca takımda 135 maça çıkarken 11 gol attı ve 1 kupa kazandı. Serdar Aziz, Mourinho ile görüşerek transfer görüşmeleri için izin aldı ve Avusturya kampından ayrıldı. Fenerbahçe'nin stoper bölgesinde ise Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir ve Emir Ortakaya bulunuyor.

09.07.2024 10:54
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Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almayacak olan Serdar Aziz, 5,5 sezon formasını giydiği takımda 135 maça çıkarken 8 farklı teknik adamla çalıştı. Deneyimli oyuncu bu süreçte 11 kez gol sevinci yaşarken, 1 kupa kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya Bad Waltersdorf'ta sürdüren Fenerbahçe'nin kadro planlaması da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kararıyla netleşiyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden oyuncuların yavaş yavaş kampa dönmesiyle birlikte Portekizli teknik adamın eli güçlenirken, istediği noktalara yapılacak transferlerle sezona başlayacak. Takımın deneyimli isimlerinden ve Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Serdar Aziz, Mourinho ile görüşerek transfer görüşmeleri için izin aldı. Yeni sezon planlamasında yer almadığı açıklanan Serdar, Avusturya kampından ayrıldı. Mevcut kadronun stoper bölgesinde Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Luan Peres, Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra genç oyuncular Yiğit Efe Demir ve Emir Ortakaya bulunuyor.

Ezeli rakipten transfer

Altyapısından yetiştiği Bursaspor'dan 2016 yazında Galatasaray'a imza atan Serdar, 2,5 sezon formasını giydiği sarı-kırmızılıların ardından Ocak 2019'da Fenerbahçe'ye transfer oldu. İlk sezonunda 10 lig maçına çıkan Serdar Aziz, 1 gol kaydetti. İkinci sezonunda Süper Lig'de 22 karşılaşmada sahaya 11'de çıkan Serdar, 9 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü ve en hırçın sezonlarından birini geride bıraktı. En golcü sezonunu (4) da 2019-2020 sezonunda yaşayan Serdar, ligin ikinci yarısında alınan kötü sonuçlarla takımın ligi 7. sırada tamamlamasına engel olamadı. Serdar, Fenerbahçe formasıyla toplam 12 derbi maça çıktı. Ligde Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 6'şar kez sahada yer aldı. Başarılı defans, sarı-lacivertli forma altında 11 gol, 6 asistlik performans sergilerken 42 sarı kart, 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.

8 farklı teknik direktör

İlk sezonunda Ersun Yanal ile birlikte çalışan Serdar Aziz, Yanal'ın görevden ayrılmasıyla Mart 2020 sonrası Zeki Murat Göle ve ardından Tahir Karapınar ile çalıştı. 2020-2021 sezonuna Erol Bulut ile başlayan Fenerbahçe'de Mart 2021'de göreve Emre Belözoğlu getirildi. Serdar, 27'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere en fazla formayı da bu sezonda giydi. 2021 yazında Vitor Pereira ile çalışmaya başlayan Serdar, ligin ikinci yarısı itibarıyla İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle değişmez isimlerden oldu ve tüm kulvarlarda 29 maçta sahaya çıktı. 2022-2023 sezonunda bir başka Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la çalışan Serdar, en az forma şansı bulduğu dönemini yaşadı; 14'ü lig, toplam 22 karşılaşmada oynadı. Serdar, sarı-lacivertlilerde kazandığı tek kupayı da bu sezonun sonunda yaşadı. Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası finaline 11'de başlayan Serdar, kariyerinin ilk Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı. Deneyimli oyuncu, İsmail Kartal'ın yeniden teknik direktörlüğe getirilmesiyle son sezonunda Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 2 müsabakada şans buldu.

Sakatlıkları etken oldu

Serdar Aziz, sakatlıkları nedeniyle de birçok kez formasından uzak kaldı. En fazla geçtiğimiz sezon 9 farklı sakatlık dönemi 119 gün sürerken, 2021-2022 sezonunda da 61 gün sakatlık süreci yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu bu dönemlerde kulüpte teknik heyetin de elini zorlaştırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Alexander Djiku, Serdar Aziz, Luan Peres, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in Yeni Sezon Planlamasında Yer Almadığı Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in Yeni Sezon Planlamasında Yer Almadığı Açıklandı - Son Dakika
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