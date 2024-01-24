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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Süper Lig devi Fenerbahçe, ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Gana Milli Takımı'nda mücadele eden Alexander Djiku, ülkesinin kupadan elenmesinin ardından Fenerbahçe kadrosuna dahil edildi.

24.01.2024 - 17:21,  Güncelleme: 17:38
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Süper Lig devi Fenerbahçe, ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

DJIKU KADROYA ALINDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçeli Alexander Djiku, ülkesinin kupadan elenmesinin ardından İstanbul'a döndü ve maç kadrosuna dahil edildi.

SON 3 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ile ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk yarısında ağırladığı rakibini 4-0 yenmeyi başardı. Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kupa finalinde de rakibiyle karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Djiku, uçaktan iner inmez RAMS Başakşehir maçının kadrosuna alındı
Fenerbahçe\'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Alexander Djiku, Fenerbahçe, Başakşehir, Gana, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı - Son Dakika
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