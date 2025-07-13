Fenerbahçe'de Talisca Sakatlandı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın arka adalesinden sakatlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Talisca, Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile dün oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Tedavisine başlanan yıldız futbolcunun yarın Portekiz'de başlayacak hazırlık kampına götürülmeyeceği bildirildi.
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