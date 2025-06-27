Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

Fenerbahçe\'de tarihi imza! 2029\'un sonuna kadar takımın başında olacak
27.06.2025 14:40
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Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanan başantrenör Sarunas Jasikevicius ile sözleşme yenileme kararı aldı. Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Jasikevicius'un 2028-29 sezonu sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko, bir sezonda 3 kupa kazanan başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesini uzatacak.

2029'A KADAR TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanan Jasikevicius'un sözleşmesini yenileyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Jasikevicius ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. 49 yaşındaki Litvanyalı başantrenörün 2028-29 sezonu sonuna kadar yapılacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

'ÇOK GURURLUYUM'

Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu sonrası konuşan Jasikevicius, "Çok gururluyum. 2025 bizim yılımız oldu ve üçleme yaparak sezonu bitirdik. Her maçı kazanmaya çalışıyoruz içeride dışarıda ama şampiyonluk burada nasip oldu. Marko Guduric mükemmel iş çıkardı bizim için. Fenerbahçe camiası için büyük işler yaptı, böyle bir vedayı hak ediyordu." ifadelerini kullandı.

Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 232379:
    Çok Komikler ya 35.000.000 Milyon EURO Harca 1.800.000 Euro kazan İşte Makarnanın Faydaları Beyni Ne Kadar İyi ÇALIŞTIRIYOR 1 19 Yanıtla
  • Semih Öz:
    Kimyon, nane, papatya, zencefil, rezene gibi bitki çayları içmek hazımsızlığa iyi geliyormuş 232379. tavsiye ederim :) 17 0 Yanıtla
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