Fenerbahçe\'de Transfer Zirvesi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç önderliğinde transfer zirvesi gerçekleşti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho, Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi, transfer süreçlerine ilişkin toplantıda Portekiz'de bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL
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