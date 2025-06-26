Fenerbahçe\'de Uğurcan Çakır\'ı İstanbul\'a getirdi

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi. İki kulübün kısa süre içinde resmi temaslara başlayarak transferi sonuçlandırması bekleniyor.
Play Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli file bekçisini İstanbul'a getirdi. İki kulübün kısa süre içinde resmi temaslara başlayıp transferi sonuçlandırması bekleniyor. Uğurcan Çakır'ın daha önce Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladığı haberleri gündeme gelmişti.
Güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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