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Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine düşünülen 4 aday belli oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine düşünülen 4 aday belli oldu

02.12.2021 21:39

Avrupa ve Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'yla yollar ayrılma noktasına geldi. Ligin ilk yarısının kalan maçlarında 5'te 5 yapamaması halinde takımdan gönderilmesi planlanan Portekizli hocanın yerine gelecek adaylar belli oldu. Buna göre sarı-lacivertlilerde yönetim Francesco Farioli, Daum, Joachim Löw ve Slaven Bilic'i gündemine aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kaderi pamuk ipliğine bağlı. Portekizli hocayla Süper Lig'de alınacak olumsuz bir sonuçta yolların ayrılması planlanırken yerine düşünülen teknik direktörler de belli oldu.

FARIOLİ LİSTENİN BAŞINDA YER ALIYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de Göztepe beraberliği sonrası sabrı tükenen yönetimin yeni teknik adam arayışına başladığı ileri sürüldü. Camiaya yakın kaynaklar, listenin başında Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli'nin yer aldığını belirtiyor. Vitor Pereira'dan hem kötü gidişi engelleyememesi hem de başta Mesut Özil olmak üzere Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve son olarak İrfan Can gibi yıldız isimlerle sorun yaşaması nedeniyle ümit kesildi. Hedef; şampiyonluk yarışında daha fazla geriye düşmeden yeni bir teknik direktörle yeni sayfa açmak.

LÖW'LE TEKRAR TEMAS KURULABİLİR

Karagümrük'te hem oynattığı futbol hem de aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Farioli ile önümüzdeki günlerde bir araya gelineceği ifade edildi. İkinci seçenek ise sezon başında da gündemde olan Alman ekolüne geri dönmek. Yönetimin, boşta olan Joachim Löw'le tekrar temas kurup yeni bir teklif yapması bekleniyor. Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'in ismi de gündemde. Hırvat çalıştırıcının, B. Guoan ile kontratı aralık sonunda bitiyor. Daum'un adı da kulislerde dillendiriliyor.

ALMAN HOCA GELİRSE YARDIMCISI İSMAİL KARTAL OLACAK

Alman bir teknik adam ile anlaşılması halinde İsmail Kartal'ın yardımcı antrenör olarak görev alması gündemde. 2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı hocalık yapan 60 yaşındaki Kartal, Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasıyla, Başkan Aziz Yıldırım tarafından teknik direktörlüğe getirilmişti. Sarı-lacivertli takımın başında 2014-15 sezonunda 46 maça çıkan Kartal, 2.17 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalamış ancak 'kurşunlanma' olayı sonrası ligi 2. olarak tamamlamıştı.

BILIC KULÜBÜNDEN İZİN ALABİLİR

Ocak ayında Beijing Guoan'ın başına geçen Slaven Bilic, 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Hırslı ve çalışkan kişiliği ile tanınan 53 yaşındaki Hırvat hoca, Beşiktaş'ta 89 maçta 1.82 puan ortalaması elde etmişti. Sezon başında kulübü izin vermediği için Fenerbahçe'nin başına geçemeyen Slaven Bilic'e bu kez Çin'de görev yaptığı Beijing Guoan kulübünün izin vermeye yakın olduğu gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine düşünülen 4 aday belli oldu

Spor Toto Süper Lig, Slaven Bilic, Joachim Löw, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine düşünülen 4 aday belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine düşünülen 4 aday belli oldu - Son Dakika
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