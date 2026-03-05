Fenerbahçe'de futbol akademi genel koordinatörlüğüne Şenol Çorlu getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1984-1992 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve ikişer Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Çorlu'nun futbol akademisi genel koordinatörlüğü görevine getirildiği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Yeni Atama - Son Dakika
