Fenerbahçe'de Yeni Atama

05.03.2026 19:54
Fenerbahçe'de futbol akademi genel koordinatörlüğüne Şenol Çorlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1984-1992 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve ikişer Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Çorlu'nun futbol akademisi genel koordinatörlüğü görevine getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Çorlu, Spor, Son Dakika

