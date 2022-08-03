Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı

03.08.2022 11:58
Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Norveçli golcü Alexander Sörloth için Leipzig'in kapısını bir kez daha çaldı.

Süper Lig'in gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans sonrası Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu. Almanya'da beklentilerin altında kalan Norveçli golcü geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçirmişti.

Bu sezon takımda kalmayı hedefleyen Sörloth için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Norveç basınının BBC'ye dayandırdığı habere göre; Chelsea, Timo Werner'i Leipzig'e kiralık olarak önerdi. Alman yıldız da Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için İngiliz kulübünde yedek kalmak istemiyor. Oyuncu Leipzig'e bu nedenle sıcak bakıyor.

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Haberdeki detaya göre; Alman oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda Alexander Sörloth için Leipzig kapıları bu sezonda kapanacak. Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Sarı-lacivertliler Sörloth için son kez teklifte bulunacak.

Sörloth, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Real Sociedad'da 44 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı. 26 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik istatistik yakaladı.

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Alexander Sörloth, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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