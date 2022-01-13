Fenerbahçe dejavu yaşıyor

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirdiği isimler konusunda tanıdığı simalarla devam etmeyi sürdürüyor. Son olarak Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Öte yandan Fenerbahçe'de, İsmail Kartal dışında Ersun Yanal, Vitor Pereira, Aykut Kocaman ve Christoph Daum 2 kere göreve gelen isimler arasında yer aldı. Bir başka özellik ise İsmail Kartal 2014'te görevden alınırken yeni sezona Pereira başlamıştı. Şimdi ise Portekizli gitti ve Kartal geldi. Fenerbahçe'nin şimdiki hedefi ise kötü gidişatı sonlandırıp istikrarı yakalayarak İsmail Kartal ile yeniden başarıyı sağlamak.

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