Fenerbahçe'den 13. Şampiyonluk - Son Dakika
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Fenerbahçe'den 13. Şampiyonluk

19.06.2026 22:23
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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 77-75 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde 13. şampiyonluğunu kazandı.

Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'ı 77-75 mağlup eden Fenerbahçe, seriyi 3-1'e getirerek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez, toplamda da 13. kez şampiyon oldu.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Beşiktaş'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 45-40 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile geçilirken, Fenerbahçe 77-75'lik skorla galip geldi. Sarı-lacivertli ekip üst üste 3, toplamda ise 13. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde ilk şampiyonluğunu 1991 yılında elde ederken, sırasıyla 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sezonu 3 kupayla kapattı

Kanarya, sezonun ilk kupasını 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile elde etti. Son 4 finalde kaybettiği bu organizasyonda bu kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı 85-83'lük skorla mağlup etti. Jasikevicius'un öğrencileri 22 Şubat tarihinde Beşiktaş ile bu kez Türkiye Kupası finalinde karşılaştı, rakibini 91-74 yenen Fenerbahçe, üst üste 3, toplamda 10. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Fenerbahçe, Süper Lig'de de Beşiktaş ile oynadığı final serisinde rakibine 3-1'lik üstünlük kurarak sezonun 3. kupasını müzesine götürdü.

Jasikevicius ile 3 sezonda 8. kupa

Fenerbahçe'nin Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki 3 sezonda da şampiyonluk sevinci yaşadı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de sporcu olarak görev yapan Sarunas, geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı. Aralık 2023'te başantrenör olarak göreve gelen Jasikevicius, 2024 yılında hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşayarak adını tarihe yazdırmıştı.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda takımıyla birlikte zirvede yer alan 50 yaşındaki başantrenör, Euroleague'de bir kez daha Final Four'a taşıdı.

Play-off serilerinde 8 galibiyet

Normal sezonu 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde Safiport Erokspor'u 2-0, yarı final serisinde ise Anadolu Efes'i 3-1'lik seriyle geçti. Final serisinin ilk 2 maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanırken, Fenerbahçe ilk maçı 88-80 kaybetti. İkinci mücadelede parkeden 93-68 galip ayrılan sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan 3. maçı is 82-71'lik skorla kazandı. Serinin dördüncü maçı siyah-beyazlı taraftarların önünde oynanırken, kazanan 77-75'lik skorla Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler seride 3. galibiyetine ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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