Fenerbahçe\'den 27 yıl sonra ilk

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı.
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, Avrupa'da 27 yıllık uzun bir aranın ardından bir ilki gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.
Sarı-lacivertlilerin bir sonraki turdaki rakibi Benfica-Nice eşleşmesinin galibi olacak. Bu eşleşmeden galip çıkan takım adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdıracak.
