Fenerbahçe'den anlamlı hareket! Jorge Jesus ve futbolcular 100 kız öğrenciye burs verecek

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcular, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığı ile Anadolu'da 100 kız öğrenciye Cumhuriyet Bursu ile destek verileceğini açıkladı.

"SORUMLULUĞUMUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin, tarihten bugüne, 7'den 70'e milyonların kalbinde edindiği eşsiz yerde paye sahibi olan futbol takımı olarak bu konuda bizim de sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz.

"CUMHURİYET İÇİN BİZ DE BİR ADIM ATIYORUZ"

Milyonlarca taraftarın sahadaki, sokaktaki ve hatta hayattaki sevincinin kaynağı olduğumuzu bilerek, sahadaki mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken bu ülkenin sonsuza dek refah içinde, çağdaş, modern şartlarda yaşamasının yegâne sağlayıcısı olan Cumhuriyet için biz de bir adım atıyoruz.

"100 KIZ ÖĞRENCİYE CUMHURİYET BURSU VERİLECEK"

Bu güzel ülkenin, bu fedakâr milletin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bir asır önce Anadolu'da başlayan, Cumhuriyet'le taçlanan mücadelesine minnet, saygı ve bağlılığımızı göstermek adına; geleceğin mimarı olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nde; "Anadolu'da Bir Kızımız Var" diyoruz, kendi ayaklarının üstünde durmayı başaran, güçlü kadınların yetişmesine bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için Başöğretmen Atatürk'ün anısına, Anadolu'da 100 kız öğrencinin Cumhuriyet Bursu ile yanında olacağımızı gururla duyuruyoruz!

"HERKES İÇİN BİR VESİLE OLMASINI UMUYORUZ"

Cumhuriyetin 100. yılında, hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan kız öğrencilerin yanında olarak bu konuda milyonlara örnek olmak istiyoruz. Uzun yıllardır, ülke genelinde özellikle kadınlar, kız çocuklarına eğitim, burs, meslek edindirme adına katkıda bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte atacağımız bu adımın, imkânı olan herkes için bir vesile olmasını umuyor ve diliyoruz.