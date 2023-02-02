Fenerbahçe'den ara transferde şov! Müjdeyi İspanyol medyası verdi: Malsa transferi bitti

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Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, İspanyol ekibi Real Valladolid forması giyen orta saha Malsa'yı kiralık olarak renklerine bağladığı iddia edildi.

"YABANCI BİR KULÜBE KİRALANACAK"

Real Valladolid Sportif Direktörü Fran Sanchez'in yaptığı, "Bir aksilik çıkmazsa, Malsa önümüzdeki birkaç gün içinde yabancı bir kulübe kiralanacak." açıklama ise futbolcunun, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.

1.5 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ VAR

Radyo Marca, Fran Sanchez'in açıklamaları sonrası söz konusu yabancı kulübün Fenerbahçe olduğunu belirtildi. 1.5 milyon euro piyasa değeri olan Mickael Malsa, bu sezon İspanyol ekibinin formasıyla 6 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcunun, Real Valladolid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var.