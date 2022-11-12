Gidişiyle Fener taraftarını üzen futbolcu Premier Lig yolcusu! Konuşulan bonservis rakamı ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Gidişiyle Fener taraftarını üzen futbolcu Premier Lig yolcusu! Konuşulan bonservis rakamı ağızları açık bıraktı

12.11.2022 12:47

Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye giden Güney Koreli stoper Kim Min-Jae İngiltere yolcusu mu? Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye kazandırdığı isimlerden biri olan ve kısa sürede gösterdiği performansla Napoli'nin dikkatini çeken Kim Min-Jae için Tottenham devrede. İngiliz devi, Güney Koreli stoper için 45 milyon euroyu gözden çıkardı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performansla dünya devlerinin ilgisini çeken Kim Min-Jae, aynı performansı sezon başında transfer olduğu Napoli'de de sürdürüyor. Güney Koreli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile olağanüstü bir performans sergilemişti. Yaptığı hamlelerle ve gösterdiği yüksek verimlilikle taraftarın sevgisini kazanmıştı. Kim Min-Jae için yaz transfer sezonunda birçok kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertli kurmaylar, tecrübeli futbolcunun Napoli'ye transferini onaylamıştı. Rekor bir bonservis bedeli ile transfer olan Kim Min-Jae, yeni takımı Napoli'nin savunma hattının vazgeçilmez ismi oldu.

SERİA A'DA AYIN OYUNCUSU

Adaptasyon sürecini hızlıca geride bırakan ve takımın en önemli oyuncularından biri olmayı başaran Güney Koreli stoper, gösterdiği performansıyla Seria A'da eylül ayının en iyi oyuncusu oldu.

YÖNETİM GİTSİNİSTEMİYOR

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda da boy gösterecek olan yıldız stoperin göstereceği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini cezbetmesine yüksek olasılık olarak bakılıyor. Napoli yönetimi, bu kulüplerden birinin Kim Min-Jae gibi komple bir merkez stoper için 45 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemesinden çekiniyor.

TOTTENHAM'IN GÖZÜ KİM MİN-JAE'DE

Napoli'de göstermiş olduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae'ye dev talip çıktı. İtalyan basınına göre, gelecek sezondan itibaren 45 milyon euro'ya serbest kalabilecek olan Min-Jae için Tottenham bu parayı gözden çıkarmış durumda ve Kim Min-Jae'yi transfer etmek istiyor.

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Kim Min-Jae, Fenerbahçe, Napoli, Spor, Son Dakika

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