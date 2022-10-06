Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı - Son Dakika
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Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı

06.10.2022 17:39

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın kıskacına girdi. Portekiz ve Brezilyalı futbolcuların fazlalığıyla bilinen Wolves'un Bruno Lage ile yolları ayırmasının ardından teknik direktörlük görevi için Pereira ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Geçen sezon Fenerbahçe'deki görevine son verilen Vitor Pereira, Brezilya ekibi Corinthians'a imza attımıştı. Son gelen haberlere göre, Portekizli hocanın yeni rotası Premier Lig olabilir.

AVRUPA KULÜPLERİYLE PAZARLIK YAPABİLİR

Sporx'in Brezilya basınından aktardığı haberde, Corinthians ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek Portekizli teknik adam ile yeni kontrat konusunda henüz bir gelişme olmadığı belirtildi. Pereira'nın, bu nedenle şu an Avrupa kulüpleriyle pazarlık yapabileceği vurgulanırken, ilgili kulübün Wolverhamtpon olduğu aktarıldı.

LOPETEGUI DE ADAYLARDAN BİRİ

İngiliz ekibinde Brezilyalı ve Portekizli futbolcuların fazla olmasının Pereira'nın takımın başına geçmesi durumunda işini kolaylaştıracağı ifade edildi. Öte yandan Wolverhamtpon'da favori teknik direktör adaylarından birinin de Sevilla ile yollarını yeni ayıran Julen Lopetegui olduğu öne sürüldü.

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