Geçen sezon Fenerbahçe'deki görevine son verilen Vitor Pereira, Brezilya ekibi Corinthians'a imza attımıştı. Son gelen haberlere göre, Portekizli hocanın yeni rotası Premier Lig olabilir.
Sporx'in Brezilya basınından aktardığı haberde, Corinthians ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek Portekizli teknik adam ile yeni kontrat konusunda henüz bir gelişme olmadığı belirtildi. Pereira'nın, bu nedenle şu an Avrupa kulüpleriyle pazarlık yapabileceği vurgulanırken, ilgili kulübün Wolverhamtpon olduğu aktarıldı.
İngiliz ekibinde Brezilyalı ve Portekizli futbolcuların fazla olmasının Pereira'nın takımın başına geçmesi durumunda işini kolaylaştıracağı ifade edildi. Öte yandan Wolverhamtpon'da favori teknik direktör adaylarından birinin de Sevilla ile yollarını yeni ayıran Julen Lopetegui olduğu öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı - Son Dakika