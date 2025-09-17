Fenerbahçe'den Beraberlik Üzüntüsü - Son Dakika
Fenerbahçe'den Beraberlik Üzüntüsü

17.09.2025 23:36
Tedesco, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme müsabakasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan çalıştırıcı, ilk 10-15 dakikalık bölümde iyi oynadıklarını ancak yine de çok istedikleri iyi ve özel oyunu sergileyemediklerini belirtti.

Takımın girdiği pozisyonları değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Tedesco, "Bu tarz kontratak oynayan takımlara karşı ilk golü atmamız gerekiyor. Takımda bir özgüven eksikliği var ve ilk golü yedikten sonra bunu görebiliyorsunuz. Negatif olay takımın bütün ritmini kırabiliyor, oyuncuların kafasında soru işareti oluşturuyor. Gol yiyebilirsiniz, gol yediğiniz zaman devam etmeniz gerekiyor. Çok basit ve fazla top kaybı yaptık. Oyunu domine etmek ve pozisyonlar üretmek istiyorsanız öncelikle kontratakları engellemeniz gerekiyor. Atak yaparken arkada iyi pozisyon almanız lazım. Top kaybı sonrasında da kontra presleri yapmanız lazım. Bu atakları engellemeniz için şutlarınızın kaleyi bulması gerekiyor hatta gole çevirmelisiniz. Takım olarak bunları yapamadık. Oyun aslında bugün netti, kontratak yapacaklardı ve bunları engelleyemedik." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'un son dakikada bulduğu gole değinen Tedesco, "İkinci yarıya iyi başladık. Mental olarak kolay olmasa da maçı çevirmeyi başardık. Bu şekilde bir gol yememeliydik son dakikada. Kalecinin yaptığı teknik hatayı konuşmayalım. O dakikalarda yapılan ortayı engellemeniz gerekiyor. Daha önde savunma yapmanız gerekiyor, daha şiddetli baskı yapmanız gerekiyor, üçüncü golü aramanız gerekiyor, orta yapıldıysa da o ortayı uzaklaştırmanız gerekiyor, boşta bir oyuncunun olmaması gerekiyor. Ben dürüstçe her şeyi açıklamaya çalışıyorum. Sadece kaleci penceresinden bakmıyorum, tahmin edersiniz kendisinin (İrfan Can Eğribayat) şu anda modu çok düşük. Bizim birlik olmamız gerekiyor ve hep birlikte birbirimizi yukarıya çekmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"Zorluğa sebep olan bizdik"

Fenerbahçe'de hafta sonunda yapılacak seçime karşın kendilerinin yalnızca futbola odaklandığını vurgulayan Tedesco, 6 gün boyunca çalıştıklarını dile getirdi.

Alanyaspor karşısında ikinci yarıya 4-3-3 formasyonuyla başladıklarını sözlerine ekleyen İtalyan teknik adam, şöyle konuştu:

"Adam adama baskı yaptık. Bunun da iyi işlediğini düşünüyorum. Ama neden geri çekildik, bunda biraz güç eksikliğinin olmuş olma ihtimali de var. En öne attığınız adam baskı yapamayınca ikinci oyuncu da oraya gidemiyor. Maça bakınca aslında yazık oldu. Penaltı kaçırdık, 1-0 geriye düştük. Tüm olanlara rağmen güzel bir karakter sergileyip maçı çevirmeyi başarmıştık. Bugünkü kaybettiğimiz puanları 'yazık' olarak nitelendiriyorum."

Takımından beklediği şeyin sahaya "ruh" yansıtmak olduğunu kaydeden Domenico Tedesco, "Özellikle de saha içinde zorluk yaşadığımız zaman buna ihtiyacımız var. Bugün pek çok zorlukla karşılaştık ama zorluğa sebep olan bizdik. Gergin olmak için sebep yoktu. İlk maçımızı evimizde kazanmıştık. Bu harika stattaki pozitif havayı devam ettirmemiz gerekiyordu. Goller atarak bunu yapabilirdik. Rakip ilk yarıda çok fazla kontratak yaptı ama biz de ilk yarıda en az 3 gol atabilirdik. Eğer atsaydık maç çok kolay olabilirdi. En azından 1-0 öne geçseydik durum daha farklı olurdu. Rakip ilk atağında golü buldu. Bu da durumu zorlaştırdı. Maçın geneline baktığınızda bizim için durum bu." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

