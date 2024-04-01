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Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki

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Fenerbahçe'de Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçının ardından PFDK'ye sevk edilen futbolcular ve görevliler hakkında konuştu. Sevklere tepki gösteren Pekin, "Değerli Camiamız, Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

01.04.2024 15:35  Güncelleme: 15:40
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Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçı ardından PFDK'ye sevk edilen futbolcuları ve görevlileri için açıklama yaptı.

Fethi Pekin'in sözleri şu şekilde;

"Değerli Camiamız, Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor. Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar. Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK'ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı. Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Fenerbahçe'den disiplin sevklerine ilk tepki: Sporcularımızın sevk edilmesi tüm gerçekleri gözler önüne sermiştir

LİSTEDE FENERBAHÇE'DEN 3 İSİM VAR

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor Kulübü ve antrenör Egemen Korkmaz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe\'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Oktay KUŞÇU: Batshuayi neden sevk edilmedi? Uçan tekme ne olacak? 54 49 Yanıtla Dracarys null: Sahaya atlayan hamsileri konuş onların ne işi var orda onu sor ondan sonra gel sorunu sor. 7 3
  • Ercan Karatas: Seçim bitti hemen sevk 53 10 Yanıtla
  • ahmet arslan: Üzerine çok araştırma ve soruşturma yapılacak bir olay. Bence halil umut melerde sevk edilmeliydi maçı neden kesmedi diye. Polis güvenlik desen ortada yoktu. Bilerek organize bir şekilde planlı yapılmış çok net.Bakalım cezalar nasıl olacak. 48 5 Yanıtla Tolga Arslanoğlu: Yarın görev alacak, hakem camiasının altın çocuğu.!! Onun suçu yok mu bu işte. Taraftar ne bulduysa attı sahaya, yardımcı hakemin bile kafasına geldi. Talimat alamadığı için bitiremedi. Avrupa’da da maç yönetiyor bu adam. Aynı senaryo orda olsaydı ve 62. Dakika da maçı iptal etmeseydi bakalım. Alırlardı elinden kokartı. Ama Türkiye’de kebap. Ne hesap soran var ne ceza veren. 12 1
  • ahmet demir: bu fenerbahçe türkiyeye lüks acilen çekilmeli ligden federasyonda kendi pisliklerinde boğulsunlar 20 3 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz: seçimi kazandık İnşallah şampiyonluğu da kazanacağız hak Adalet yerini bulacak 5 5 Yanıtla
  • ferhat eser: trabzonspor 10 maç saha kapama almazsa tff komple istifa etsin 5 1 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: Bu federasyon başkanı neden istifa etmiyor. Türkiyede futbolu 50 yıl geri götürmekte büyük bir beceri. Araştırılması gereken garip bir olay 3 0 Yanıtla

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