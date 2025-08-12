Fenerbahçe\'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Fenerbahçe, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi.

DUYGU ÖZDİN UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, kanserden hayatını kaybeden Duygu Özdin'i unutmadı. Hayata gözlerini yummadan önce sosyal medya hesabından "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" ifadesini paylaşan Özdin için 1907 adet balon uçuruldu. Balonları gökyüzüne kaptan Mert Hakan Yandaş bıraktı.

'DUYGU ÖLMEDİ KALBİMİZDE YAŞIYOR'

Sarı-lacivertli taraftarlar, balonlar uçurulurken, "Duygu ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.