Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi

07.07.2022 10:15

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Edinson Cavani ile ilgileniyor. Son olarak Manchester United forması giyen Uruguaylı golcünün aynı zamanda menajeri olan abisi Walter, İstanbul'a geldi. Uruguaylı yıldızın futbol kariyeriyse göz dolduruyor.

Forvet hattında, Serdar Dursun, Enner Valencia ve Mergim Berisha gibi isimlere sahip olan sarı lacivertli kulüp, yeni bir golcü istiyor. Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı yıldız Edinson Cavani ile ilgilenmeye başladı.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

FM Del Sol Radyo'nun haberine göre, bonservisi elinde olan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin abisi ve menajeri Walter Guglielmone, İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi. Bonservisi elinde olan Uruguaylı yıldızı ikna etmek için yıllık maaşın yanında imza parası formülü hayata geçirilecek.

7 YIL PSG'DE OYNADI

Uruguay'ın Danubio U19 takımında yetişen Edinson Cavani, 2006 yılında A Takım'a yükseldi. 1 yıllık performansıyla kısa sürede dikkat çekmeyi başaran Cavani, 5 milyon euroya İtalyan ekibi Palermo'ya transfer oldu. 2011 yılında ise 12 milyon euro ödenerek Napoli'nin yolunu tuttu. Napoli'de gösterdiği performansla yıldızı parlayan Cavani, 64.50 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız devi PSG'nin kadrosuna katıldı. 7 yıl boyunca PSG forması giyen golcü oyuncu, 2020 yılında bedelsiz olarak Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer oldu. 2 yıl United forması giyen oyuncu sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest kaldı.

Fenerbahçe, Edinson Cavani'yi kadrosuna katıyor! Menajeri İstanbul'da
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi - Son Dakika
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