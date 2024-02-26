Fenerbahçe'den Icardi'nin 1 maçlık cezasına fotoğraflı tepki: Sözün bittiği yerdeyiz - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Icardi'nin 1 maçlık cezasına fotoğraflı tepki: Sözün bittiği yerdeyiz

MKE Ankaragücü maçında tribünlere yönelik yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 1 maç men ve 19 bin 500 TL'lik para cezası aldı. Icardi'nin 1 maçlık cezasına Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'den de tepki geldi.

26.02.2024 16:24  Güncelleme: 16:28
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Mauro Icardi'nin aldığı 1 maç ceza sonrası bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada Mauro Icardi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bir fotoğrafını kullanan Sarı-lacivertli kulübün Selahattin Baki imzalı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe'den Icardi'nin 1 maçlık cezasına fotoğraflı tepki: Sözün bittiği yerdeyiz

Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…

Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,

bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.

Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;

Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.

Selahattin Baki

Fenerbahçe'den Icardi'nin 1 maçlık cezasına fotoğraflı tepki: Sözün bittiği yerdeyiz
Fenerbahçe\'den Icardi\'nin 1 maçlık cezasına fotoğraflı tepki: Sözün bittiği yerdeyiz

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Icardi'nin 1 maçlık cezasına fotoğraflı tepki: Sözün bittiği yerdeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Seyyidali Can: fenerin hakemlerin yardımı ile maç kazanmasından dolayı gündem fener olduğu anda böyle bir şeye yapan fenerasyon iyi gündem değiştirdi. Görüntü montaj ve bu ortaya çıkacak ama gündemi yine birileri gibi değiştirmeyi çok iyi biliyor yalı bebesi, hele gs maçından satler öncesinde bunu yapmak çok iyi bir plan 35 56 Yanıtla
  • Seyit Kılınç: Bu kadar korkmayın yahu ?? hem performansı düşük diye eleştiriyolar,hemde aldığı cezayı az buluyorlar korkudan titriyolar ???? 28 41 Yanıtla
  • Engin Engo: sözün bittiği yerdeyiz. görüntü bile olmadan ceza verildi. görüntüyü sunsunlar bizde tff ye kızalım niye 1 maç ceza verdin diye. ama görüntü yokken ceza verildiyse iş değişiyor. medyaya düşen montaj çok komik. icardi nin eli 1 saniyede beyazdan zenci oluyor.... 26 31 Yanıtla
  • Pinokyo: Bunca rezalete rağmen hala koltuğunda otutan tff başkanı Türkiye’nin durumunu anlatan en net örnek! 47 8 Yanıtla
  • Tahsin Koldemir: Fenerbahçe bu yumuşak yönetimle asla şampiyon olamaz.İşte gelen ezer giden ezer böyle.. 22 13 Yanıtla
  • Barış Kılıç: Bunları yazarken yüzün kızarmadı mı? 15 10
  • YAGİBASAN: montaj olmadığı ortaya çıktı kardeş.. 13 8
  • YAGİBASAN: sen fazla ceza alacak diye nasıl korktun ki , korkunu bastırmak için boş konuşuyorsunn 9 4
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Icardi'nin 1 maçlık cezasına fotoğraflı tepki: Sözün bittiği yerdeyiz - Son Dakika
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